El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la parte musical de la celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, estará a cargo de Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo.

Debido a las obras de rehabilitación en el primer cuadro de Guadalajara, realizadas con miras al Mundial 2026, el concierto se trasladará al Paseo Alcalde, espacio que en otras ocasiones ya ha albergado eventos culturales y artísticos.

“Y lo vamos a trasladar a Paseo Alcalde, ya hemos hecho distintas presentaciones en Paseo Alcalde, por ejemplo, cuando yo fui alcalde llevé varias veces a la Orquesta Filarmónica de Jalisco a tocar en el espacio público van a cantar Pepe, Angelita y Leonardo, los tres Aguilar”.

La ceremonia oficial del Grito se llevará a cabo en Plaza de Armas, con el tradicional acto encabezado desde el balcón de Palacio de Gobierno. (Por Edgar Flores Maciel)