Filas hasta de 40 personas en las cajas, caos en las tienditas de la esquina y hasta disputa por tortillas y birote es lo que se observa este día en muchas colonias de la ciudad ante la escasez de productos tras los narcobloqueos de ayer.

“Una tortillería ahí enfrente con cola enorme; compra de psicosis. Me fui al Mercado Alcalde, casi cerrado en su totalidad, todas las entradas que están por Liceo, cerrado”.

“Había hasta fila de 20 personas y no te dejaban entrar, era como que entraba uno, salía otro, así sucesivamente, de uno por uno”.

La histeria esta tarde por comprar tortillas, leche, carne, huevo y hasta estropajos ha generado tumultos en supermercados, ya que muchas tiendas de conveniencia no abrieron hoy por seguridad. (Por José Luis Jiménez Castro)