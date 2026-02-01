Luego de cancelar el segundo turno del domingo como medida preventiva ante los incendios y hechos de violencia registrados en distintos puntos de Guanajuato, el complejo de General Motors en Silao reanudó sus operaciones con normalidad este lunes.

La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Alejandra Morales, confirmó que la suspensión fue temporal y respondió a la incertidumbre que se vivía en el estado durante la jornada del domingo.