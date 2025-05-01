La Secretaría de Salud Jalisco informó que, al corte de este viernes, se registran 127 casos confirmados de sarampión, para ubicar al estado como la segunda entidad con más contagios, solo después de Chihuahua.

En las últimas 24 horas se sumaron cinco nuevos casos, sin reportarse defunciones en lo que va del año.

Ante el incremento, la dependencia anunció el reforzamiento de acciones de prevención y control, así como la intensificación de la campaña de vacunación.

Durante 2025 se han aplicado más de 240 mil dosis del biológico triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a revisar la Cartilla de Vacunación y acudir a las unidades de salud para completar los esquemas pendientes.