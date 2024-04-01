El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció haber sido víctima de un intento de envenenamiento el pasado 17 de octubre en la ciudad de Babahoyo, donde su equipo de seguridad detectó tres productos contaminados con altas concentraciones químicas.

Según el mandatario, los artículos —dos frascos de mermelada y una botella de licor— fueron entregados por una mujer identificada como Yolanda Peñafiel.

La Presidencia ecuatoriana presentó una denuncia por tentativa de asesinato.

Noboa aseguró que la mezcla de químicos hacía “imposible” un accidente y consideró el hecho un ataque deliberado contra su vida.