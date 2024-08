La Liga MX informó que el Torneo Apertura 2024 se reanudará el próximo fin de semana con tres partidos: Puebla vs. Monterrey, Tijuana vs. Santos y Atlético de San Luis contra Querétaro. Estos serán los encuentros que se adelantarán con seis equipos de los 12 que fueron eliminados de la Leagues Cup.

Esta medida se aplica solo para partidos de jornadas dobles para evitar la saturación del calendario del torneo local y que los clubes eliminados puedan mantener su ritmo de competencia.

El Puebla contra Rayados corresponde a la Jornada 16 y se disputará el viernes a las 19:00hrs. El Tijuana-Santos es de la fecha 8 y se celebrará el domingo a las 18:00hrs. Mientras que el San Luis-Querétaro, corresponde a la décimo tercera fecha, se jugará ese mismo día a las 20::00hrs.

Los demás equipos eliminados como son: Chivas, Atlas, Necaxa, Pachuca, León y Juárez, no adelantarán juegos y volverán a jugar hasta que se reanude el torneo el 23 de este mes.

(Por Manuel Trujillo Soriano).