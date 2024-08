El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirma que está desaparecido el alcalde electo de Bolaños del partido Morena, Yuniur Vázquez Rosalío.

El político no es visto desde el sábado.

“Están viendo el tema, pero no hay una denuncia, pero sÍ estamos atendiendo el asunto desde anoche, sí, sí, sí, no hay una denuncia presentada, pero estamos viendo el tema de que no llegó a su domicilio”.

En otro tema, Alfaro Ramírez confirmó que el próximo sábado 17 de agosto visitará Jalisco el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar la presa El Zapotillo y recorrer las obras de la Línea 4.

Agrega que aprovechará para hablarle del mal estado de las carreteras en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)