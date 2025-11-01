El futbolista francés Kylian Mbappe fue la gran figura en la quinta jornada de la Champions League, al marcar cuatro goles en el triunfo del Real Madrid 4 por 3 de visita al Olympiacos de Grecia dentro de la quinta fecha del torneo de clubes.

Por su parte el Arsenal se consolidó como el mejor equipo en la Champions ya que venció 3-1 al Bayern Múnich como local y llegó así a los 15 puntos como líder de la clasificación.

En otro gran juego el actual monarca de la Champions el PSG venció 5-3 al Tottenham en el estadio Parque de los Príncipes.

Atlético de Madrid e Inter 2-1. Y las sorpresas del día la dieron el PSV al vencer 4-1 de visita al Liverpool y el Atalanta que le ganó en Alemania 3-0 al Frankfurt.