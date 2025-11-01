La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la privación de la libertad de dos de sus agentes que realizaban labores de inteligencia en Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, la comunicación con ellos se perdió el martes mientras circulaban por la Zona Metropolitana de Guadalajara en un vehículo oficial.

La unidad, un Nissan Sentra gris, fue localizada abandonada en Paseo de los Virreyes, en Zapopan, con impactos de bala y rastros de líquido hemático; en el sitio se encontraron al menos siete casquillos.

La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, informó que mantiene coordinación con Sedena, Semar y Guardia Nacional para su búsqueda, priorizando su integridad.

Las familias ya reciben acompañamiento institucional, mientras que el Gabinete de Seguridad dispuso todos los recursos para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)