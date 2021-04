Como un evento privado calificó el grupo de damnificados excluido del 22 de abril, la conmemoración de los 29 años de las explosiones en el Sector Reforma, pues las autoridades sólo atendieron a Lilia Ruiz Chávez, del grupo 22 de Abril en Guadalajara y no a ellos, expresa su representante, Sonia Solórzano.

“Se me hace creer, preparo un informe, para ser la voz de los que nunca hemos sido escuchados, se me niega. Nos hacen sentir nuevamente que el evento no es público, el evento es privado, para una sola persona y un solo grupo”.

La cereza en el pastel fue la presencia de siete candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, quienes firmaron una carta compromiso de apoyo a los damnificados del Sector Reforma. (Por José Luis Jiménez Castro)