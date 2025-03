Con Raúl Jiménez como figura, la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Canadá en el Sofi Stadium para de esa manera clasificar a la final de la Nations League de Concacaf.

El atacante que milita en la Liga Inglesa anotó el primer gol apenas al primer minuto de juego y después con un tiro libre al 75 de acción, para darle el triunfo al Tricolor y tranquilidad al técnico Javier Aguirre quien dijo que no fue un partido perfecto y si complicado por momentos: “Fue un partido muy igualado, quizá el marcador no refleja la diferencia, pero yo creo que Canadá nos exigió, nos llevó al límite, como la vez pasada, y nos presionó. Insistieron mucho, fueron un equipo muy intenso y no sé si es una victoria justa o no, pero sí que la perseguimos, sí que la buscamos”.

Aguirre por primera vez jugó en el ataque con Santiago Giménez y Raúl Jiménez y le funcionó.

La sorpresa se dio en el primer juego de semifinales luego de que Panamá eliminó a Estados Unidos 1-0.

Los panameños sólo hicieron un disparo a gol y fue de Cecilio Waterman al 90′+4′ para clavar el único tanto del juego.

De esta manera el domingo México se medirá en la final a los panameños a las 19:30 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)