Roger Hodgson es un músico, cantante y compositor británico, reconocido como la voz y mente creativa detrás de muchos de los mayores éxitos de Supertramp.

Cofundador de la banda en 1969, compuso clásicos como Give a Little Bit, The Logical Song y Breakfast in America, caracterizados por su distintivo falsete y letras introspectivas.

En 1983 dejó el grupo para seguir una carrera en solitario, manteniendo su estilo melódico y su conexión con el público.

Su legado sigue vigente como una de las figuras más influyentes del rock progresivo y pop de los años 70 y 80.

Roger Hodgson nació el 21 de marzo de 1950 en Portsmouth, Inglaterra.