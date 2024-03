El programa de inmovilizadores que se colocan en el Centro Histórico a vehículos mal estacionados cumplió ya seis meses.

Dos de cada diez automotores a quienes les colocan el dispositivo tiene placas foráneas, vehículos que por contar con matrículas de otras entidades no podían ser sancionados o no pagaban las multas que se les aplicaban.

En seis meses se ha instalado 900 dispositivos, con un promedio diario de seis.

De las unidades a las que colocan inmovilizadores, 52 por ciento fueron vehículos particulares y el restante son de reparto.

Habla el director de Movilidad, Jesús Soto Morfín.

“68 por ciento de los casos es por línea amarilla; 12 por ciento por no pagar en zona de parquímetro, tenemos una pequeña zona en la parte sur del Centro Histórico; 4.9 por ciento por obstruir una banqueta y 7.7 por ciento por estacionarse indebidamente en un andador peatonal”.

Las calles donde más dispositivos se aplicaron son González Ortega, Madero, Reforma, Juan Manuel y Morelos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)