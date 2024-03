El cantante Napoleón continúa con su gira del adiós de los escenarios, un tour que debido al éxito no ha podido concluir.

En charla con Notisistema, el cantautor mencionó que no se arrepiente de lo que ha vivido, pero antes bromeó con que esta gira podría durar diez años.

“Pero sí pienso que la despedida dure unos diez años, ríase, no se crea, me gusta mucho reír con la vida y con las personas como usted, con todas las personas, porque la vida es pasajera, finalmente la vida pasa volando, pasa volando la vida y se nos va de las manos como paloma perdida, por eso antes que pase une tu mano a la mía y no te vayas volando como se pasa la vida”.

José María Napoleón se presentará el próximo 25 de abril en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)