Al grito de “Si no hay solución no rueda el balón”, integrantes de la disidencia magisterial concluyeron el paro nacional de 72 horas y el plantón en el zócalo capitalino. La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenny Araceli Pérez, aseguró que regresarán con la misión de lograr la abrogación de la reforma al ISSSTE del 2007.

“Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial de Futbol. Tenemos una consigna, que si no abrogan la Ley del ISSSTE no va a rodar el balón, pero esperemos que no sólo se quede en consigna, que realmente ahí estemos todos los contingentes de la CNTE y todos aquellos sectores que también han sido vulnerados en su derecho a una jubilación digna. La CNTE no conoce de derrotas, por eso, unidos y organizados regresaremos a esta plancha del zócalo”. (Por Arturo García Caudillo)