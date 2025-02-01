A pesar de que el 84.7 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana se dicen felices, la novena encuesta sobre calidad de vida del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, refiere que al menos tres de cada diez se preocupan en algún momento de la vida por la posibilidad de quedarse sin alimento, explica su director ejecutivo, Augusto Chacón Benavides.

“Tres de cada diez en el área metropolitana de Guadalajara en algún momento se preocupan por quedarse sin alimentos y sin embargo, reportamos una felicidad alta. Creo que no habría que mezclarlo, porque si además de todas esas condiciones nos diéramos a la depresión y dijéramos soy perfectamente infeliz, entonces no tendríamos remedio”.

Chacón Benavides indica que los ciudadanos saben diferenciar la satisfacción, la calidad de vida y la felicidad, esta última vinculada en mucho a la familia, a los amigos y al empleo. La edad también influye porque de acuerdo a la encuesta, son más felices los jóvenes de 18 a 29 años que los adultos mayores, y los hombres que las mujeres. (Por Gricelda Torres Zambrano)