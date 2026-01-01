Los charros de jalisco se colocaron adelante al iniciar la final en la Liga del Pacífico de béisbol al vencer de visita a los Tomateros de Culiacán en Sinaloa 6 carreras por 2 en el primero de la serie.

La victoria se la apuntó César Gómez (1-1), que relevó 1.1 entradas, sin permitir daños. Ronald Medrano fue el que tuvo la apertura por Jalisco, trabajando 4.0 innings, recibiendo 2 carreras. También lanzaron Miguel Aguilar, Jesús Cruz, Gerardo Reyes y Trevor Clifton.

Por los Tomateros abrió Manny Barreda (3-1), que cargó con la derrota, al permitir seis carreras, en dos entradas lanzadas.

Mateo Gil fue la figura de Charros con un jonrón y un triple con 5 carreras impulsadas.

Hoy a las 8 de la noche en el estadio Tomateros el segundo de la serie. Manny Bañuelos lanzará por Charros y Luis Cessa por Culiacán. (Por Martín Navarro Vásquez)