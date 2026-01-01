Los charros de jalisco se colocaron adelante al iniciar la final en la Liga del Pacífico de béisbol al vencer de visita a los Tomateros de Culiacán en Sinaloa 6 carreras por 2 en el primero de la serie.
La victoria se la apuntó César Gómez (1-1), que relevó 1.1 entradas, sin permitir daños. Ronald Medrano fue el que tuvo la apertura por Jalisco, trabajando 4.0 innings, recibiendo 2 carreras. También lanzaron Miguel Aguilar, Jesús Cruz, Gerardo Reyes y Trevor Clifton.
Por los Tomateros abrió Manny Barreda (3-1), que cargó con la derrota, al permitir seis carreras, en dos entradas lanzadas.
Mateo Gil fue la figura de Charros con un jonrón y un triple con 5 carreras impulsadas.
Hoy a las 8 de la noche en el estadio Tomateros el segundo de la serie. Manny Bañuelos lanzará por Charros y Luis Cessa por Culiacán. (Por Martín Navarro Vásquez)
Con Mateo Gil como figura, Charros de Jalisco gana primer juego de la final ante Culiacán
Los charros de jalisco se colocaron adelante al iniciar la final en la Liga del Pacífico de béisbol al vencer de visita a los Tomateros de Culiacán en Sinaloa 6 carreras por 2 en el primero de la serie.