La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo dos juicios de amparo para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana.

El pleno determinó que debe fijarse un parámetro constitucional para revisar procesos penales por magnicidio bajo el sistema tradicional, para garantizar derechos del quejoso y de las víctimas.

La ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar por antecedentes profesionales vinculados al caso.

El proyecto será turnado en los próximos días.