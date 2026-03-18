El cantante Mikel Erentxun regresa a México con la música de Duncan Dhu, en una gira que celebra 40 años de la agrupación. En conferencia de prensa, el músico destacó que, aunque festeja un aniversario de la banda, también habrá momentos para interpretar algunas canciones de Mikel como solista:

“Haremos como cuatro o cinco canciones de Mikel Erentxun, habrá un minuto de ti y alguna otra no, por lo cual el núcleo fuerte, el núcleo gordo es Duncan Dhu, por qué es un aniversario de Duncan Dhu, pero también habrá canciones de Mikel Erentxun, éxitos también claro”.

Mikel Erentxun con Duncan Dhu se presentará esta noche en el Teatro Diana de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)