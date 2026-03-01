Un establecimiento con máquinas tragamonedas, previamente clausurado en julio de 2025, reanudó operaciones en el Centro de Guadalajara, a pesar de haber sido intervenido por la Guardia Nacional y el Ejército.

El local, ubicado en el cruce de las calles Belén y Joaquín Angulo, a unos 400 metros del Ayuntamiento, volvió a operar bajo el mismo esquema, sin que se observaran sellos de clausura posteriores al cierre inicial.

Durante un recorrido realizado por Notisistema, se constató que el negocio reabrió hace aproximadamente 22 días, reinstalando al menos una decena de máquinas tragamonedas. La actividad es disimulada con una malla ciclónica colocada en el inmueble.

A pesar de su cercanía con instalaciones municipales, el establecimiento continúa operando sin intervención aparente de autoridades locales.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, lamentó que algunos ayuntamientos no hayan firmado convenios con el estado para combatir este tipo de establecimientos ilegales. (Por Edgar Flores Maciel)