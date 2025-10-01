Sin Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además de algunos regresos importantes este viernes se dio a conocer la nomina de 22 jugadores con los cuales la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, enfrentará primero a Colombia el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y el martes 14 a Ecuador en el Estadio de las Chivas.

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Medios: Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Erik Lira, Luis Romo.

Delanteros: Santiago Giménez, Julián Quiñones, Germán Berterame, Diego Laínez.

Cabe mencionar que Raúl Jiménez está lesionado con el Fulham en Inglaterra, en tanto Edson Álvarez apenas volvió hace unos días, pero no está en el nivel optimo que se necesita para volar y jugar dos encuentros. Rodrigo Huescas y Roberto Alvarado de igual manera por lesión tampoco fueron tomados en cuenta. (Por Martín Navarro Vásquez)