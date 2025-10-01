Al presentar el Pabellón “El Alma del Mundial” dedicado a la Copa del Mundo 2026, en Fiestas de Octubre, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que el estadio de Chivas tendrá un par de juegos de repechaje para el Mundial que se celebra en 2026.

“Las fechas podrían ser entre marzo y abril, pero lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el Estadio Guadalajara y dos para el Estadio Monterrey. Yo espero que en 15 días más podamos tener ya la confirmación”, dijo Lemus.

Agregó que podría darse a conocer antes del sorteo del Mundial y que se llevará a cabo en Estados Unidos. (Por Martín Navarro Vásquez)