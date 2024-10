Con poca gente en las tribunas del Estadio Jalisco y una manifestación de aficionados, el Atlas vivió una de las noches más frías del año, al empatar sin goles con el Mazatlán al iniciar la jornada 12 de la Liga MX.

Un grupo de seguidores protestó en pleno juego por el distanciamiento con la directiva y sacó pancartas, además de arrojar bengalas al campo, lo que le podría traer sanción como local a los zorros.

Sobre ello habló el técnico rojinegro Beñat San José.

“Es un tema que parece que se produce en casi todos los estadios, se está detectando esa circunstancia, yo a la afición no soy de pedirle nada, solo deseo de que lo llene, ellos ponen su tiempo y dinero para vernos, a veces tal vez los horarios no les dan, por eso digo que, supongo que con este tema, se hará un análisis y se buscar lo mejor para todo el mundo, pero a la afición siempre el mayor de los respeto”.

Agregó que merecían el triunfo: “Hemos tenido cuatro ocasiones claras que hubiera puesto a nuestro favor el juego, de no marcar ellos iban a tener poder, la verdad nos vamos fastidiados por no conseguir la victoria y no hemos merecido el empate”. (Por Martín Navarro Vásquez)