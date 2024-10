El Cruz Azul sigue imparable y volvió a ganar para mantenerse en la cima de la Liga MX. Al ponerse en marcha la acción de la fecha 12 del Torneo Apertura venció de visita en el Estadio Cuauhtémoc 2-1 al Puebla, equipo que no logra levantar al mando de Chepo de la Torre.

El griego Giorgos Giakoumakis abrió la pizarra, pero luego empató por la franja Luis Quiñones, y al 71 Carlos Rotondi escribió de penal el triunfo de La Máquina, que llegó a 31 puntos y por mucho es el mejor club del torneo.

“Sabíamos que no iba a ser un juego sencillo, pero la clave fue marcar el primer gol, aunque pudimos haber marcado antes, pero me quedo contento con el resultado y mas por el funcionamiento”, dijo Martín Anselmi técnico de Cruz Azul.

Jorge Sánchez falló un penal por los Celestes. (Por Martín Navarro Vásquez)