Después de varios meses de retraso que se atribuyeron a problemas con los sistemas hidráulicos y drenajes, el ayuntamiento de Zapopan finalmente realizó la inauguración de las obras en la avenida Venustiano Carranza en la colonia Constitución.

Sobre las manifestaciones que ocurrieron durante el transcurso de la obra, por parte de comerciantes que sufrieron afectaciones en sus ventas, el alcalde Juan José Frangie lo atribuyó a grillas políticas:

“A ver los tiempos se alargaron porque muchas veces no conocemos lo que está abajo, o sea, es bien difícil conocer lo que está abajo porque acuérdate que se cambió agua drenaje iluminación todo esto no había. Mira eran dos tres los que estaban haciendo ruido, pero la verdad, pues no les gusta el progreso les gusta la grilla”.

En total se intervinieron dos kilómetros de vialidades y afirman que habrá 25 mil habitantes beneficiados. Las obras originalmente se le dijo a los vecinos que estarían listas en agosto de 2023. La inversión de la obra fue de 61.4 millones de pesos, aunque opositores al proyecto acusaron que se duplicó su costo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)