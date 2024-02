El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reconoce que algunas de las reformas propuestas por el presidente López Obrador podrían ser aprobadas, pero la mayoría no, y eso lo sabe el Ejecutivo.

“Entonces estamos ante un discurso político en medio de una elección y dentro de ese discurso político hay cosas que no podemos aceptar. Por ejemplo, que la Corte desaparezca en los términos que conocemos, o que los poderes del narcotráfico, de los grandes capitales quieran empujar candidaturas de jueces, pues eso no lo vamos a permitir jamás”.

Y advirtió que mediante una legislación secundaria, el Primer Mandatario pretende desaparecer a órganos autónomos como la Comar, encargada de la atención a migrantes, el Instituto de Lenguas Indígenas, entre otros. (Por Arturo García Caudillo)