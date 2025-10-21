Con sendas goleadas arrancó la fecha 3 de la Champions League; el vigente campeón París Saint Germain aplastó 7-2 al Bayer Leverkusen y comanda el torneo con paso perfecto al sumar 9 puntos, producto de 3 triunfos en igual numero de partidos.

El Barcelona no se quiso quedar atrás y venció por 6-1 al Olympiacos de Grecia en el estadio Olímpico de Montjuic, con hat-trick de Fermín López, doblete de Marcus Rashford, más tanto de Lamine Yamal en tiro penal.

En tanto que, el PSV Eindhoven goleó 6-2 al Nápoles. Arsenal se impuso al Atlético Madrid por 4-0. Borussia Dortmund derrotó 4-2 al Copenhagen. El Inter de Milan superó 4-0 al Union St. Gilloise y el Manchester City derrotó 2-0 al Villarreal con otra soberbia actuación de Erling Haaland, quien marcó por doceavo encuentro consecutivo.

Por otro lado, el partido de la Liga entre Villarreal y Barcelona, que se disputaría el 20 de diciembre en Miami, fue cancelado, ante las protestas de los futbolistas y la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas, indicó en un comunicado el promotor del juego y además lamentó “que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante”.

Mientras que LaLiga recalcó que esta iniciativa entraba dentro de la reglamentación y “no afectaba a la integridad de la competencia”. (Por Manuel Trujillo Soriano)