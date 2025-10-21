El Gobierno de Jalisco informó la apertura de dos carriles por sentido en el Camino Real a Colima, en el tramo de Ramón Corona a Guadalupe Gallo, lo que suma 3.6 kilómetros de vía habilitada para aliviar la carga vehicular en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Aunque continúan trabajos en Guadalupe Gallo, la circulación ya se extiende hasta el Anillo Periférico, según la Policía Vial del Estado.

La dependencia exhortó a los automovilistas a retomar esta ruta y manejar con precaución, pues aún hay obras en proceso.

La reapertura forma parte de la primera etapa del proyecto iniciado en marzo para consolidar esta avenida como alternativa segura a López Mateos, por donde circulan cerca de 350 mil vehículos al día.