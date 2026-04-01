De la mano de Paulinho quien marcó un triplete, el Toluca derrotó anoche 4 por 2 al Galaxy de los Ángeles, en el juego de Ida de Cuartos de final de la Concacaf Champions Cup celebrado en el estadio Nemesio Díez, el otro tanto fue de Nicolás Castro. Sin embargo, los Diablos se descuidaron y recibieron 2 goles en menos de diez minutos de Gabriel Pec y Marco Reus, a lo cual se refirió el propio Paulinho.

“A esto todavía le falta mucho eh, el partido de allá creo que va a ser difícil, ya jugamos contra ellos allá y sabemos que va a ser una cancha difícil, es un equipo que juega muy bien, pero estamos felices de ganar por dos goles una pena que sufrimos también en el juego, pero hicimos buen partido”.

En la Concachampions cuenta gol de visitante, por lo que el Galaxy con un 2-0 en la Vuelta avanzaría a la siguiente ronda. (Por Manuel Trujillo Soriano)