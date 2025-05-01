Un hombre fue rescatado con vida luego del colapso del techo de una vivienda antigua en la Zona Centro de Guadalajara.
El incidente ocurrió en el cruce de Garibaldi y Pino Suárez, donde la estructura de la finca cedió repentinamente, dejando al morador atrapado entre los escombros.
Elementos de la unidad USAR, Bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana desplegaron un operativo de rescate. El hombre se encontraba consciente y logró indicar su ubicación.
Debido a la inestabilidad del inmueble, los rescatistas ingresaron por la parte alta utilizando una escalera y realizaron la extracción a través de la azotea, apoyándose en una vivienda contigua.
La víctima fue liberada sin lesiones de gravedad y no requirió traslado hospitalario.
Autoridades permanecieron en el sitio para evaluar los daños estructurales y descartar riesgos en fincas cercanas. (Por Edgar Flores Maciel)
Rescatan a hombre tras colapso en vivienda en el Centro de Guadalajara
Un hombre fue rescatado con vida luego del colapso del techo de una vivienda antigua en la Zona Centro de Guadalajara.