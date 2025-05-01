Un hombre fue rescatado con vida luego del colapso del techo de una vivienda antigua en la Zona Centro de Guadalajara.

El incidente ocurrió en el cruce de Garibaldi y Pino Suárez, donde la estructura de la finca cedió repentinamente, dejando al morador atrapado entre los escombros.

Elementos de la unidad USAR, Bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana desplegaron un operativo de rescate. El hombre se encontraba consciente y logró indicar su ubicación.

Debido a la inestabilidad del inmueble, los rescatistas ingresaron por la parte alta utilizando una escalera y realizaron la extracción a través de la azotea, apoyándose en una vivienda contigua.

La víctima fue liberada sin lesiones de gravedad y no requirió traslado hospitalario.

Autoridades permanecieron en el sitio para evaluar los daños estructurales y descartar riesgos en fincas cercanas. (Por Edgar Flores Maciel)