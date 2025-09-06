El Guadalajara viajó a Chicago con varias ausencias para enfrentar mañana al León en partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA.

De inicio están fuera los seleccionados: Roberto Alvarado y Raúl Rangel con el Tricolor mayor. Hugo Camberos y Yael Padilla están con la Sub-20, y el juvenil Santiago Sandoval con la Selección Nacional Sub-18. Por lesión tampoco viajaron: José Castillo, Daniel Aguirre, Alan Pulido, Richard Ledezma y de última hora Luis Romo.

Sin embargo quien sí fue convocado y realizó el viaje fue Javier Hernández. (Por Martín Navarro Vásquez)