Se celebra en el Centro Cultural Universitario de la UdeG el Tour Continental de Voleibol de Playa NORCECA 2025 y México inició con triunfo luego de que Antonio Vargas Lares y Carlos Andrés Ayala derrotaron 2 sets a 0 a la pareja de Mora y López de Nicaragua. Jorman Osuna y Ángel Cárdenas vencieron 2-0 a Encarnación y Pacheco de Puerto Rico.
Además en femenil las favoritas Atenas Gutiérrez y Susana Torres le ganaron 2-0 a López y Lolette de Nicaragua; Angelica Torres y Naomi Cruz se impusieron 2-1 a las canadienses Grewal y Pantovic.
El programa de competencia incluye enfrentamientos destacados para este sábado 6 de septiembre, cuando los equipos mexicanos se medirán en la rama varonil ante Canadá y Trinidad y Tobago, mientras que en la femenil enfrentarán a Islas Vírgenes y Venezuela. (Por Martín Navarro Vásquez)
Parejas mexicanas debutan con triunfo en Tour de Voleibol de Playa en Zapopan
