Bastó con visitar cada uno de los puntos señalados por el SIAPA, para demostrar que era infundada la acusación de que Tlajomulco descargaba aguas residuales al canal de las Pintas, el cual forma parte del sistema de abasto en la zona metropolitana, asevera el director municipal de Insfraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires Muñoz.

“Nosotros presentamos pruebas, evidencias y también se pudo constatar en un recorrido que hicimos en conjunto con personal del SIAPA, que pues los puntos señalados no existen en algunos casos, verdad. En algunos de ellos, por ejemplo los vasos reguladores, pues no están ahorita en operación y están así desde que terminó el pasado temporal de lluvias”.

Con esta acusación contra Tlajomulco, el SIAPA pretendió explicar la causa por la que miles de habitantes en la zona metropolitana reciben agua turbia y mal oliente. (Por Gricelda Torres Zambrano)