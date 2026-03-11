La banda regiomontana Jumbo prepara el lanzamiento de su nuevo material discográfico. En entrevista con Notisistema, su vocalista Clemente Castillo explicó que el álbum reúne canciones inspiradas en experiencias recientes del grupo y adelantó que también incluirá algunas colaboraciones especiales.

“Viene en un par de semanas, Infinito mar, y después vendrán dos canciones que son muy importantes para el lanzamiento de este disco, una con el primer featuring que Caloncho, en una canción que se llama Vacaciones el manicomio y después Te extrañaré con Ximena Sariñana; creo que es un disco que va a tener muchas colaboraciones, porque vendrá en la segunda mitad del año una nueva versión del álbum”.

Como parte de esta nueva etapa, Jumbo se presentará el próximo 30 de mayo en el Teatro Diana de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)