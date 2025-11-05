Los productores agrícolas y ganaderos de Jalisco ya pueden renovar sus concesiones de agua sin viajar a Guadalajara o Ciudad de México, gracias a la apertura de 10 módulos de atención regional implementados por la Conagua desde el 3 de noviembre.

El programa, vigente durante seis meses, forma parte del Decreto de Facilidades Administrativas y busca regularizar más de 5 mil títulos vencidos en el estado.

Los módulos operan en Guadalajara, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Atotonilco el Alto, Jocotepec, Ciudad Guzmán, Tomatlán, El Grullo, San Martín Hidalgo y Colotlán.

El trámite es gratuito y directo, y permite acceder al Programa Especial de Energía para el Campo, que ofrece tarifas eléctricas preferenciales.

Gustavo Figueroa Cuevas, titular del organismo, aseguró que el objetivo es que nadie se quede fuera y que el agua se use de forma ordenada y sustentable.