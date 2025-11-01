Un tribunal de Jalisco sentenció a cien años de prisión a Juan Antonio “N”, Juan Manuel “N”, Alfredo “N” y Francisco Javier “N” por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2020 en el fraccionamiento Encinos, de Tlajomulco, donde los implicados, haciéndose pasar por agentes de la Fiscalía, privaron de la libertad a nueve personas, una de las cuales fue hallada sin vida.

Los responsables fueron detenidos dos días después durante un operativo.

Además de la pena, deberán pagar dos multas por más de dos millones 400 mil pesos en conjunto por reparación del daño a la familia de la víctima.