Como parte del Programa de Saneamiento y Desasolve de ríos en el país, el Gobierno de la República lleva a cabo distintas obras en el estado de Jalisco, así lo informa el titular de la Conagua, Efraín Morales.

“Se están saneando tres ríos, uno de ellos es el Río Santiago. El año pasado lo que se realizó fue la construcción de plantas de tratamiento, sobre todo aledañas al Lago de Chapala en municipios como El Salto, en donde son unas de las zonas más contaminadas. Estamos en este caso construyendo colectores marginales para poder captar esas descargas. Estamos construyendo también algunas plantas de tratamiento y está asociado a algún proyecto que ya había iniciado el gobierno del estado. Entonces, lo estamos prácticamente completando con los municipios y eso nos va a permitir que se pueda sanear esa zona”.

Pero, además, en base a estudios técnicos, se analiza dónde construir otros drenajes o plantas de tratamiento y dónde se pueden aplicar otro tipo de tecnologías biológicas para la desinfección. (Por Arturo García Caudillo)