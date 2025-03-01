Un total de mil 763 elementos participarán en el operativo de seguridad para el partido entre Chivas y Cruz Azul, programado para el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

El despliegue incluye policías de Guadalajara, agentes estatales, viales, personal de la Fiscalía del Estado, Protección Civil, paramédicos y seguridad privada.

También se utilizarán drones, monitoreo del C5 y sobrevuelos en helicóptero.