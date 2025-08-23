La Comisión Nacional del Agua informó que una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 24, ubicada a 605 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, incrementó a 70 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.
El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y podría convertirse en ciclón tropical a inicios de la próxima semana.
De consolidarse, recibiría el nombre de “Juliette”, el siguiente en la lista de la temporada en el Pacífico, donde ya se han formado cuatro tormentas y cinco huracanes en 2025.
Autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.
