La Comisión Nacional del Agua informó que una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 24, ubicada a 605 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, incrementó a 70 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y podría convertirse en ciclón tropical a inicios de la próxima semana.

De consolidarse, recibiría el nombre de “Juliette”, el siguiente en la lista de la temporada en el Pacífico, donde ya se han formado cuatro tormentas y cinco huracanes en 2025.

Autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.