El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado lluvias en al menos 16 estados del país, con precipitaciones de diversa intensidad.
El monzón mexicano generará lluvias muy fuertes en Nayarit y fuertes en Sinaloa, además de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
En el noreste, las precipitaciones afectarán a Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango.
También se esperan tormentas con granizo en Jalisco, Michoacán, Colima y Chiapas.
Además persistirán temperaturas extremas de hasta 45 grados Centígrados en Baja California y Sonora.
SMN pronostica lluvias en más de la mitad del país este sábado
