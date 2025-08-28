Para fortalecer la venta de productos mexicanos, Concanaco Servytur llevará a cabo la iniciativa nacionalista “Viernes Muy Mexicanos”, así lo informa el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio De la Torre.

“¿Y para quién es esta iniciativa?, se van a preguntar. Es para las familias que tendrán mejores precios y experiencias cercanas, para los negocios familiares que ganarán flujo, clientes y arraigo, y sobre todo para nuestro país, porque producir aquí y comprar aquí es cuidar los empleos, los impuestos locales, la seguridad comunitaria y el bienestar. ¿Por qué ahora? Bueno, porque es el momento y es el tiempo de la unidad, de honestidad y de resultados”.

A partir de hoy se abre el registro a las empresas que quieran participar y el 26 de septiembre se llevará a cabo el primer ‘Viernes Muy Mexicano’, y a partir de entonces se celebrará el último viernes de cada mes. (Por Arturo García Caudillo)