El taller mecánico cateado el pasado viernes por la Fiscalía de Jalisco, tras el hallazgo de una familia asesinada en la colonia Medrano de Guadalajara, sería el lugar donde padre, madre y sus dos hijos menores fueron ejecutados.

El vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, explicó que los peritajes aún están en curso, pero los indicios apuntan a ese sitio como la escena del crimen.

“Los resultados de los forenses todavía no los tenemos, pero estamos esperando que ya hagan su trabajo en los laboratorios y nos emitan las respuestas. Hay indicios balísticos, de hematología, hay diversos indicios que sí nos llevan a casi estar al 100 por ciento seguros de que ahí fue donde se victimó la familia”.

Una de las principales líneas de investigación gira en torno al oficio del padre de familia, quien se dedicaba a la siembra de jitomate en Michoacán y a la compra y venta de vehículos. (Por Edgar Flores Maciel)