La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo alzó la mano para participar activamente en el proceso de reforma electoral y anticipó que presentará una lista de propuestas clave.

La Concanaco-Servytur plantea que haya voto directo en distritos o regiones claramente delimitadas, facilitar la creación de partidos con arraigo comunitario, disminuir el financiamiento público a partidos políticos, acceder a cargos por mérito no por privilegios y asegurar la presencia de jóvenes en las candidaturas.