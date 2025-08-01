La pareja compuesta por Mariana Narváez y Wally Ávila le dieron a México la novena medalla de oro en los Panamericanos Junior “Asunción 2025”, tras ganar este jueves la final de dobles mixtos en la disciplina de squash, al superar por 2-0 a los peruanos Luciana y Amaro Castillo.

En dobles femenil, Ana Karen Botello y Paola Franco se quedan con la plata al vencer 2-1 a una dupla de Guatemala.

Los tapatíos Gilberto Aceves y Santiago Medina se quedaron con el bronce luego de llegar hasta las semifinales en dobles varonil.

Al momento, la delegación mexicana se encuentra en el quinto lugar del medallero con 45 preseas, de las cuales 9 son de oro, 16 de plata y 20 de bronce.(Por Manuel Trujillo Soriano)