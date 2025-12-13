Un juez federal concedió un amparo al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente interno en el penal del Altiplano, para que se le informe la fecha exacta de su detención en Estados Unidos y se le entregue una copia del proceso penal que enfrentó ante un juez de Washington.

El juez resolvió que dicha información es trascendente para salvaguardar su debido proceso, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores negara el acceso al expediente al argumentar falta de facultades.

Ye Gon es vinculado con el Cártel de Sinaloa, además que se le acusa de traficar con pseudoefedrína para la fabricación de drogas.