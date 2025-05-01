Al menos cinco personas murieron y 22 más resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de transporte público registrada en la carretera federal México–Tampico.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 181, en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, cuando la unidad salió del camino y cayó a un barranco.

Cuerpos de emergencia de la región realizaron labores de rescate y trasladaron a los heridos a un hospital cercano, varios de ellos con lesiones de consideración.