La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar condiciones regulatorias equitativas que permitan consolidar el crecimiento de la radio y la televisión en México.

Durante la Reunión Anual de la CIRT 2025, su presidente José Antonio García Herrera, entregó a la mandataria una carta con propuestas para mejorar la competitividad del sector y asegurar la continuidad del servicio público gratuito que brindan ambos medios.

Reconoció la apertura al diálogo mostrada por el gobierno y el Congreso durante el parlamento abierto sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.