Este viernes prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará lluvias intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.

Además, se aproxima el frente frío número 14 que ingresará por el noroeste del país, y provocará lluvias, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en Baja California.