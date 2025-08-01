Este viernes prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará lluvias intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.
Además, se aproxima el frente frío número 14 que ingresará por el noroeste del país, y provocará lluvias, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en Baja California.
Pronostican fuertes lluvias en tres estados del país
