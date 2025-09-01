Con todas las medidas de seguridad y sin cambios en la producción, los conciertos de Ricky Martin en México siguen confirmados y están cerca de registrar lleno total, informó el promotor José Luis Alba, director de Music Vibe, empresa encargada de la gira.

“Está mil por ciento confirmado, no solamente está confirmado (el concierto en Guadalajara), está confirmada toda la gira que vamos a realizar completa, empezando el 12 de marzo en la ciudad de Querétaro y terminando el 28 de marzo en Mérida, pasando por las ciudades estratégicas de la República, donde no podía faltar Guadalajara”.

En el caso de Guadalajara, se espera una asistencia de entre 17 mil y 20 mil personas. El espectáculo se llevará a cabo el 18 de marzo en el Estadio Panamericano, también conocido como el Estadio de los Charros. (Por Katia Plascencia Muciño)