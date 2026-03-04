Ante el alza en el precio internacional de los energéticos producto de la guerra en Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su objetivo es proteger la economía familiar.

“Trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos y en el caso del petróleo, como ustedes saben, primero, la gran mayoría de los derivados del petróleo que se consumen se producen ya en México, todavía se importa una parte de gasolinas y turbosinas, pero la mayoría se produce en México y hay un esquema de Secretaría de Hacienda para que, en caso de que suba más de cierto nivel, para que entre un subsidio al IEPS, de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. El objetivo es que no impacte a las familias mexicanas”.

Hay que recordar que el precio de las gasolinas está fijado en base al mercado internacional y que se ha mantenido estable gracias a un acuerdo con los gasolineros. (Por Arturo García Caudillo)